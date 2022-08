Ulrich de Windt nieuwe directeur CRA

Restaurantassociatie CRA heeft een nieuwe directeur. Ulrich de Windt volgt Xandra van Hutten op. Hij is de derde persoon die deze functie bekleedt sinds 2020. De Windt is een ervaren bedrijfsleider en ondernemer. Hij is merkambassadeur voor een zeer exclusief internationaal merk dat luxe diensten aanbiedt aan de rich and famous. Daarnaast is hij volgens de restaurantassociatie een bruggenbouwer, betrokken en doelgericht. De Windt is afgestudeerd aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en de Universiteit Maastricht en heeft een master’s degree Bedrijfseconomie en Accounting. In 2020 werd er nieuw leven geblazen in de CRA. De associatie komt op voor de belangen van restaurants die hard zijn geraakt door de pandemie.