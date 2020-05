Unicef maakt zich zorgen over de kinderen op Sint-Maarten, dat meldt de Nederlandse Radio 1. Het kinderfonds spreekt over een toename van fysiek en seksueel geweld tegen kinderen. Het komt veel voor op het eiland, stelt UNICEF in een rapport. Vanwege de coronacrisis is de positie van deze kwetsbare kinderen nu extra zorgelijk. Zij en veel van hun belagers zitten vaak letterlijk vast onder één dak.