UniOil toont interesse in raffinaderij

UniOil Corporation heeft interesse in overname van de Curaçaose raffinaderij. In een persbericht zegt het bedrijf verheugd te zijn met een doorstart van Refineria di Korsou (RdK). UniOil Corporation is een dochteronderneming van Santa Fe Global op Curaçao. Het bedrijf koopt, verkoopt, certificeert en bemiddelt aandelen in aardolie en olieproducten. Daarnaast exploiteert UniOil verschillende tankstations buiten de Nederlandse Antillen. Het bedrijf toonde eerder al interesse en is blij met de aankondiging van de regering dat er geen exclusiviteit meer is voor één partij.

Meer over interesse raffinaderij rdk UniOil