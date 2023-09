UoC-studenten aan boord van Celebrity Equinox-cruiseschip

Om een beter beeld te krijgen van de toerisme-industrie maakten UoC-studenten een uitstapje naar de Megapier. De toekomstige managers in de hospitalitysector mochten aan boord van het luxe Celebrity Equinox-cruiseschip. Tijdens deze ervaringsgerichte leerdag konden ze theorie combineren met inzichten uit de praktijk. Het hoogtepunt was het contact met de kapitein en de rest van de bemanning van het schip. De Celebrity Equinox van Royal Caribbean staat bekend om haar excellente service en maaltijden van hoog culinair niveau. Het schip heeft plek voor 2850 passagiers en is in 2009 gebouwd.