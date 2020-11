UTS en MCB sluiten filialen door covid

Het MCB-filiaal Rooi Catootje en het UTS-filiaal in Saliña blijven vandaag dicht. Bij UTS/FLOW is één van de medewerkers positief getest, deze persoon is in isolatie geplaatst en alle medewerkers die in direct contact zijn geweest zitten in quarantaine. Het filiaal wordt nu gereinigd en zal morgen weer open gaan. Bij MCB-filiaal Rooi Catootje zitten ook verschillende medewerkers in quarantaine. Dit filiaal is daarom ook dicht vandaag, wanneer het weer open gaat is nog niet bekend. De situatie wordt gemonitord. Er kan wel gebruik worden gemaakt van de pinautomaten en 24/7 stortservice.