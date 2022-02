uur korter school op Aruba

Vanaf vandaag duurt school een uur korter op Aruba. Dat komt omdat docenten hun werkuren hebben ingekort als reactie op de 12,6% salariskorting die de overheid heeft ingesteld. Nederland heeft de korting op het salaris van ambtenaren ingesteld als voorwaarde gesteld voor financiële steun. De Arubaanse regering is het niet eens met de actie van het onderwijs en roept om in gesprek te blijven. De douane is ook aan het nagaan op welke manier ze minder gaan werken. De salariskorting van die groep staat gelijk aan 22 uur per maand.

