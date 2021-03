Vaccinatie rest bevolking verwacht in mei

Het vaccineren van de 18 tot 59-jarigen op Curaçao moet over ongeveer acht weken starten. Dat heeft huisarts en medisch coördinator van het vaccinatieteam Jerry Semper gezegd op Radio Z’86. De verwachting is om in mei te kunnen starten met de vaccinatie van de rest van de volwassen bevolking. Dit heeft te maken met de levering van de vaccins vanuit Nederland. Op dit moment kunnen er 1000 vaccins per dag worden gegeven, binnenkort moet dit worden opgeschaald 1500 tot 2000 vaccins per dag. Semper zegt dat het nu zaak is dat mensen zich massaal registreren voor de vaccinatie om die doelstelling ook daadwerkelijk te kunnen behalen.

Inmiddels hebben ruim 10.000 mensen zich geregistreerd voor vaccinatie, meer dan 7000 daarvan zijn al gevaccineerd.