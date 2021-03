Vaccinatie vanaf 3 april in Sambil en poliklinieken

Het vaccinatiecentrum van het Anna Paviljoen in het Sehos verhuist 3 april naar winkelcentrum Sambil en naar de poliklinieken. Dat meldt Daniel Oleana, operationeel leider van het vaccinatietraject vandaag. Iedereen met een afspraak bij het Anna Paviljoen na 2 april zal verzocht worden om de vaccinatie te ontvangen bij Sambil of in de poliklinieken. Door de nieuwe locatie bij Sambil zal de prikcapaciteit worden uitgebreid met 1000 tot 1500 vaccinaties per dag. Dit kan later nog worden opgeschaald tot zelfs 2000 tot 2500 extra vaccinaties per dag.