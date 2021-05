 Vaccinatiebus begint morgen weer met vaccineren

De Bus di Bakuna begint morgen weer met vaccineren. Morgen en overmorgen staat de vaccinatiebus tussen één uur ‘s middags en acht uur ‘s avonds in Montaña en Santa Maria. Dit weekend staat de bus in Buena Vista en Koraal Specht. Ook vindt er dagelijks om zeven uur ‘s avonds een informatiesessie plaats in de wijken, voorafgaand aan de vaccinatiedagen. Komende week komen er nog meer wijken aan bod, voor meer informatie over de data en wijken kijk je op deze pagina.