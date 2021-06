Vaccinatiebus gaat rijden voor tweede prik

De vaccinatiebus gaat vanaf aanstaande vrijdag weer rijden om iedereen van tweede prik te voorzien. Iedereen die zijn eerste vaccinatie tussen 20 en 28 mei heeft gekregen kan ook de tweede prik in de bus krijgen. Aanstaande vrijdag is de bus in Santa Maria en Montana, zondag staat de bus in Buena Vista en Koraalspecht. Volgende week zal de bus ook nog een bezoek brengen Barber, Juan Domingo, Boca Sami en Suffisant. Als je op de datum van jouw wijk niet beschikbaar bent om de tweede prik te halen dan is dit ook nog mogelijk bij SEHOS-POLI.