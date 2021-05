Vaccinatietraject binnenkort minder grootschalig

Het vaccineren gaat binnenkort kleinschaliger worden aangepakt. Dat vertelt Dr. Jerry Semper aan Caribisch Netwerk. De zogenaamde “megalocaties” worden binnenkort gesloten en daarna wordt er nog op één plek gevaccineerd. Reden hiervoor is dat er dagelijks nog maar zo’n 200 à 300 mensen een prik komen halen. Sinds deze week komt de vaccinatiebus weer naar de wijken om daar mensen te informeren en te vaccineren. De opkomst is niet heel groot en daarom gaat het vaccinatieteam dit weekend besluiten hoe, en òf ze verder gaan. Volgens Semper zullen er in deze fase van het vaccinatietraject niet veel meer mensen bijkomen.

Op dit moment zijn er ruim 83.000 personen gevaccineerd waarvan meer dan 63.000 hun tweede prik al hebben gehad. Daarmee haalt Curaçao het vaccinatiedoel van 85 procent nog niet.