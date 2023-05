Vader doodgeboren kind na jaren erkend

Dominic van Wilgen wordt wettelijk erkend als de vader van het stilgeboren kindje Imani. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Het ontbreken van de wettelijke mogelijkheid van erkenning van een levenloos geboren kind door de vader vormt een inbreuk op het recht van family life. Dit recht op gezinsleven is geregeld in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Net als alle andere kinderen in het gezin krijgt Imani de achternaam van haar vader. Bovendien maakt deze uitspraak de weg vrij voor alle ongehuwde vaders om de vrucht te erkennen.

Lange weg