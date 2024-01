Vakantie op Curaçao steeds populairder onder Surinamers

Curaçao doet het goed als vakantiebestemming onder Surinamers. We staan op de derde plek in een poll over de vakantiebestemming, schrijft het Dagblad van Suriname. Curaçao krijgt 13 procent van de stemmen. Alleen Nederland met 24 procent en de VS met bijna 14 procent doen het iets beter, ook vanwege overzeese familiebanden. Aruba is favoriet onder 6 procent van de ondervraagden. Buurlanden als Brazilië en Guyana scoren beduidend slechter. In Suriname is het afgelopen jaar actief promotie gemaakt voor Curaçao als vakantiebestemming. Bijvoorbeeld met billboards, radiospots en speciale events.