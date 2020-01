De vakbonden hebben zich neergelegd bij de beslissing dat PDVSA exit is. Dat bevestig voorzitter van PWFC Angelo Meijer. Hij benadrukt dat hij voorstander was van het aanblijven van de Venezolanen, omdat de RdK wel de salarissen, maar niet dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden kan bieden, maar dat er geen keuze meer is. De meeste werknemers hebben hun handtekening gezet onder een akkoord met RdK.