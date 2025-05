Vakbonden dienen wetsvoorstel in voor gelijke arbeidsvoorwaarden in haven- en luchthavensector

Ter gelegenheid van 1 mei, Dag van de Arbeid, hebben de vakcentrales gisteren een conceptwetsvoorstel overhandigd aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Het voorstel beoogt een herziening van de Arbeidsregeling 2000 en wil met name de arbeidsvoorwaarden in de maritieme haven- en luchthavensector verbeteren. Volgens Wendell Muelen, vicevoorzitter van vakcentrale SSK, is de wijziging dringend nodig. Werknemers in de maritieme haven- en luchthavensector draaien momenteel overuren en werken ’s nachts en op feestdagen zonder extra beloning.

De Arbeidsregeling 2000 regelt momenteel diverse arbeidsaspecten zoals werktijden, pauzes, vaste en deeltijdarbeid, nachtarbeid, vroege diensten, veiligheid op het werk, kinderarbeid en huishoudelijk werk bij particuliere werkgevers. Muelen stelt echter dat de huidige wet discriminerend is, omdat deze werknemers in de haven- en luchthavensector expliciet uitsluit van deze bepalingen. De voorgestelde wijzigingen zijn erop gericht om gelijke rechten en arbeidsvoorwaarden te garanderen voor alle werknemers, ongeacht sector. Volgens het voorstel heeft deze wetswijziging geen financiële consequenties voor het land.