Vakbonden ‘heel gelukkig’ met standpunt Kamer van Koophandel

Edward St. Jacobs, voorzitter van het overkoepelend orgaan van vakbonden op Curacao, SSK, is heel blij met het standpunt van de Kamer van Koophandel. Die organisatie liet maandag weten dat ze akkoord gaan met een verhoging van het minimumloon met ruim 11 procent. Volgens St. Jacobs ijveren de vakbonden al jaren voor verhoging van het minimumloon. De Kamer was altijd tegen, maar is nu van gedachten veranderd. Dat betekent dat zowel overheid, vakbonden als de prive-sector voor verhoging is. Een hoger minimumloon zorgt volgens de vakbonden voor meer uitgaven op het eiland; en dat is goed voor de economie. Minister van SOAW Ruthmilda Larmonie-Cecilia gaat de komende weken er aan werken om de verhoging per 1 januari 2023 in te voeren.