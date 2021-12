Vakbonden vrezen spionage met aantrekken Nederlandse douaniers

De vakbonden ABVO en STrAF hebben geen goed woord over voor de plannen van het Ministerie van Financiën om de Curaçaose Douane tijdelijk te versterken met Nederlandse medewerkers. Volgens STrAF-voorzitter Juan Lourens is er zelfs sprake van spionage om in kaart te kunnen brengen hoe de Curaçaose Douane georganiseerd is en functioneert. Volgens de vakbonden wordt daarmee de autonomie van het eiland ingeperkt. Tijdens de verkiezingen beloofde de overheid het tegenovergestelde, aldus vakbond STrAF.