Valesca Richards interim-directeur ACU

Valesca Richards is aangesteld als interim-directeur van ACU. Zij moet de herstructurering van de spaar-en kredietcoöperatie in goede banen leiden. Vorige week stapte directeur Emauro Scoop op. Sinds september 2018 stond hij aan het roer van ACU. Het is onbekend waarom Scoop zijn functie heeft neergelegd. Zondag is een spannende dag voor de organisatie. Dan vindt de algemene ledenvergadering plaats. De leden moeten hun stem uitbrengen op de nieuwe statuten. De aanpassing van de statuten moet een nieuwe organisatiestructuur mogelijk maken. Deze structuur voldoet aan de governance regelgeving.