Valse 100 gulden biljet leiden tot consternatie

De valse 100 gulden biljetten hebben het eiland overspoeld. Steeds meer bedrijven weigeren het biljet als betaalmiddel vanwege het namaakgeld dat in omloop is. De nieuwste gefabriceerde biljetten zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. Morgen houdt de centrale bank een persbriefing over deze situatie. De weigering van bedrijven om de biljetten aan te nemen is een van de onderwerpen die aan bod komt. De persbriefing begint om 10 uur ’s ochtends.