Valse briefjes van 100 gulden in omloop

Er zijn valse briefjes van honderd gulden in omloop. Dat bevestigt Lex Hanskamp, mede-eigenaar van Zanzibar, in gesprek met Paradise FM. Afgelopen weekend is er op verschillende plekken in de omgeving van Jan Thiel met de valse briefjes afgerekend. Bij de zaak van Hanskamp zelf is er maar liefst 4 keer daarmee afgerekend bij verschillende kassa’s. Van de dader is geen spoor te vinden. De valse briefjes zijn bij drukte en in het donker lastig van echte te onderscheiden. Het verschil in kleur en het ontbreken van de folie is bij licht wel goed te zien. Hanskamp doet een oproep om de komende tijd extra alert te zijn en waar nodig de politie te bellen. Er zijn mogelijk meer in omloop.

Op deze foto kun je het verschil beter zien. De foliezegel blinkt niet op de valse briefjes.