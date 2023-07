Van Aanholt pakt goud

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben goud gepakt op de laatste dag van de olympische testwedstrijd in Marseille. Ze zetten daarmee een grote stap naar plaatsing voor de Olympische Spelen. Als ze half augustus bij de WK in Den Haag in de top-7 eindigen en geen enkele van hun Nederlandse concurrenten de top-10 halen, zijn ze zeker van een olympisch ticket. De op Curaçao geboren Van Aanholt komt uit voor Nederland. 2022 was een topjaar voor de zeilster. Ze werd Europees kampioen, wereldkampioen en won daarnaast talloze grote wedstrijden in de 49erFX.