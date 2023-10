Van der Sloot binnenkort terug naar Peru

Joran van der Sloot is terug in de Shelby gevangenis in Memphis. Daar wacht hij zijn terugkeer naar Peru af, nadat hij gisteren schuld bekende. Joran is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway. Hij mag zijn straf in Peru uitzitten. Dat betekent dat hij al op zijn 57e vrijkomt, omdat deze veroordeling gelijktijdig loopt met de gevangenisstraf die hij kreeg voor de moord op Stephany Flores. Natalee’s moeder, Beth Holloway, is blij met Jorans bekentenis. Na 18 jaar kan ze eindelijk deze nachtmerrie afsluiten. De 18-jarige Natalee werd in 2005 op Aruba vermoord door Joran nadat ze zijn seksuele avances afwees.