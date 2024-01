Van Huffelen: Aantreden nieuwe coalitie is ‘zorgelijk’ voor Caribisch gebied

Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen is het ‘zorgelijk’ dat er mogelijk partijen in een nieuwe Nederlandse regering komen die niet positief zijn over de relatie met het Caribisch gebied. Volgens haar is er een kans dat een nieuwe regeringspartij eenzijdig beslissingen gaat nemen voor de eilanden, zonder nader overleg. Van Huffelen wil daarom de komende maanden nog zo veel mogelijk samenwerken Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Caribisch Nederland.

De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties hoopt in de komende periode nog zoveel mogelijk te kunnen regelen. Dat gunt ze de mensen die er wonen. “Ik hoop nog zoveel mogelijk te kunnen doen om onder meer de economie te steunen, de armoede aan te pakken en hervormingen te steunen”, aldus de staatssecretaris tijdens een virtuele persconferentie.