Van Huffelen bezorgd over financiën Aruba

Staatssecretaris Van Huffelen maakt zich grote zorgen over de financiën van Aruba. Het is niet uitgesloten dat de Rijksministerraad moet ingrijpen. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw wacht nog op advies van het College Aruba financieel (Caft) toezicht voor verdere stappen. Aruba heeft een enorme staatsschuld. Deze is gestegen boven de 100 procent. Een hoge overheidsschuld kan ertoe leiden dat landen toekomstige economische klappen moeilijker op kunnen vangen. Bovendien hebben ze minder ruimte om geld te lenen.