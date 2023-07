Van Huffelen blijft voorlopig nog op post

Voorlopig moeten de eilanden het nog doen met Van Huffelen. De staatssecretaris verwacht nog tot mei aan te blijven als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Vorige week vrijdag viel het kabinet-Rutte IV. Sindsdien is het kabinet demissionair. Na het zomerreces van de Tweede Kamer wordt duidelijk of alle afspraken die met de Nederlands Caribische eilanden zijn gemaakt ook door zullen gaan. De Tweede Kamer kan namelijk bepaalde dossiers controversieel verklaren. Van Huffelen hoopt dat ze nog kan bijdragen aan de economische groei van de eilanden. Ook armoedebestrijding staat hoog op haar agenda. De D66-politica is optimistisch. Bij de vorige val van het kabinet hebben de Kamerleden geen enkel dossier dat met de eilanden te maken had controversieel verklaard.