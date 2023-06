Van Huffelen kaart trage belastinghervormingen aan

De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties gaat met de Curaçaose regering in gesprek over de trage voortgang van de belastinghervormingen. De vordering is een punt van zorg. Dat schrijft Van Huffelen in antwoord op Kamervragen. Aanleiding voor de vragen is het besluit van Financiënminister Silvania om oude belastingschulden kwijt te schelden. Het gaat om verjaarde vorderingen die niet meer te innen zijn. Daarin vindt hij een medestander in Van Huffelen. Die overigens wel opmerkt dat het innen van oude belastingschulden zou bijdragen aan het op orde krijgen van de Curaçaose overheidsfinanciën.