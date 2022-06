Van Huffelen maakt ook werkafspraken met Bonaire

Bonaire gaat verder bouwen aan een duurzame ontwikkeling van het eiland en de verdere professionalisering van het Openbaar Lichaam. Hiervoor zijn er werkafspraken gemaakt met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. De afspraken lopen tot de verkiezingen van maart 2023 en borduren voort op eerdere afspraken. Gezaghebber Edison Rijna is erg blij met de actieve houding en het geld dat door het Rijk wordt ingezet. Zo is er 2,2 miljoen euro beschikbaar voor het wegwerken van achterstanden, 1,7 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de uitvoeringskracht van het Openbaar Lichaam, 1,4 miljoen voor het ontwikkelen van wijken en 1 miljoen voor arbeidsbemiddeling. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties bezoekt tot en met morgen de BES-eilanden. Daarna reist ze door naar Aruba voor bestuurlijk overleg over het Coho met de premiers van de CAS-landen.