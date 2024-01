Van Huffelen: Nederland gaat ENNIA-akkoord doorrekenen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft laten weten dat experts in Nederland het ENNIA-akkoord gaan doorrekenen. De Centrale Bank heeft vorige maand samen met de regeringen van Curaçao en Sint Maarten overeenstemming bereikt over een oplossing van de problemen bij de verzekeringsmaatschappij. Daarmee zijn de pensioenen van alle klanten gegarandeerd. Het College financieel toezicht heeft ook haar akkoord gegeven, nu gaat Den Haag zich er over buigen.

Van Huffelen hoopt over enkele weken een antwoord te kunnen geven. Ze zegt het toe te juichen dat Curaçao en Sint Maarten samen met de Centrale Bank tot een akkoord zijn gekomen en dat het Cft zich er in kan vinden. Maar voordat Nederland haar mening kan geven, moet eerst worden onderzocht of het akkoord deugdelijk en degelijk is en financieel verantwoord, aldus de staatssecretaris.