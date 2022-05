Van Huffelen op Curaçao

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen komt vanavond aan op Curaçao. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties is gisteren begonnen aan haar werkbezoek aan de CAS-landen. Aruba is het eerste land dat ze bezoekt. Haar werkbezoek staat in het teken van ontmoetingen met inwoners. Zo is ze gastspreker op een vrouwenconferentie op Aruba. Vanavond vliegt ze door naar Curaçao waar ze gesprekken zal voeren met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Morgen spreekt ze het bedrijfsleven toe tijdens een zakelijk ontbijt. Als laatste bezoekt ze Sint Maarten. Het is de tweede keer dat Van Huffelen vanuit haar functie dit deel van het Koninkrijk bezoekt.