Van Huffelen schrikt van armoede in Caribisch deel koninkrijk

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen schrok van de armoede op de eilanden. Dat schrijft de staatssecretaris in haar brief die gisteren naar de Tweede Kamer is verstuurd. De kosten voor levenson­der­houd op de eilanden zijn veel te hoog. De staatssecretaris bezocht de lokale supermarkten en leerde dat een pot pindakaas in Sint Eustatius acht dollar kost en op Saba zelfs elf dollar. Mensen met een minimuminkomen kunnen nauwelijks rondkomen zonder hulp van familie of vrienden. Ook op Curaçao leerde ze dat bijna de helft van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens. Volgens Van Huffelen moet er echt wat aan de armoede gebeuren.

