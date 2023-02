Van Huffelen steekt handen uit de mouwen

De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties heeft zaterdag haar handen vuil gemaakt. Van Huffelen deed mee met Curaçao Clean Up. Dit keer werd de kust bij St.Joris schoongemaakt. De politica was onder de indruk van de hoeveelheid plastic die vanuit zee aanspoelt. Van de organisatie kreeg ze te horen hoe belangrijk het is om een natuurgebied vrij te houden van plastic. Plastic vormt in het water een gevaar voor de zeeschildpadden. Ook stikken de wortels van mangrovebomen in het zwerfafval. Recyclingbedrijf Limpi liet zien wat zij allemaal met het aangespoelde plastic produceren. Bij deze schoonmaakactie waren ook de vertegenwoordigers van Sea Turtle Conservation Curaçao en Carmabi aanwezig.