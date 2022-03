Van Huffelen: vluchtelingenopvang Curaçao niet houdbaar

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao laat te wensen over en is op termijn niet langer houdbaar. Dat zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties vandaag in de Tweede Kamer. De staatssecretaris had vandaag haar eerste debat met de commissie Koninkrijksrelaties. Ze roept de regering van Curaçao op de omstandigheden voor de vluchtelingen te verbeteren en de mensenrechten te respecteren. Van Huffelen vindt dat Curaçao moet gaan investeren in betere huisvesting en moet zorgen voor voldoende personeel, dagbesteding voor de vluchtelingen en toegang tot advocaten en bezoek. Ook vraagt ze de regering om Amnesty toegang te verlenen tot de barakken waar de vluchtelingen worden opgevangen. Binnenkort komt Amnesty naar Curaçao voor verder onderzoek.