Van Huffelen voor de derde keer naar Curaçao

Staatssecretaris Van Huffelen is volgende week op Curaçao, Dit wordt haar derde werkbezoek aan het eiland sinds haar aantreden. De staatssecretaris komt met Hanke Bruins Slot, de minister van BZK. Van 6 tot en met 10 september bezoeken ze Sint Maarten, Sint Eustatius en Curaçao. De dienstreis staat in het teken van het slavernijverleden. Op Curaçao gaan ze in gesprek met jongeren en deskundigen over dit onderwerp. Ook brengen ze een bezoek aan het NAAM en het Nationaal Archief. De reis wordt afgesloten met een bijeenkomst met kunstenaars, schrijvers en musici waar het slavernijverleden centraal staat.