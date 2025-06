Vanaf dinsdag stijgt het tarief van benzine, water en stroom licht en daalt de prijs van diesel

Vanaf dinsdag 1 juli stijgt het tarief van benzine licht en daalt het tarief van diesel op Curaçao. Het tarief van elektriciteit en water stijgt eveneens met ingang van dinsdag. Dit meldt de Regulatory Authority of Curaçao vandaag in haar maandelijkse persbericht hierover. De RAC houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen. Benzine kost nu 2,033 Caribische gulden per liter en per aanstaande dinsdag 2,044 per liter. Diesel gaat van 1,597 naar 1,574.

Verder stelt RAC: “Er is sprake van een stijging van de gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit en een lagere correctiefactor over mei 2025, hetgeen resulteert in een verhoging van de elektriciteitstarieven. De stijging van de watertarieven is het resultaat van hogere elektriciteitskosten voor de productie van water en een hogere correctiefactor over mei 2025.” De prijzen van kleine en grote gascilinders blijven ongewijzigd, aldus RAC.