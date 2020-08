Vanaf januari wil Saba plastic tasjes verbieden

Plastic tasjes moeten vanaf januari verboden zijn op Saba. Dat is althans het plan van de Single Use Plastic Ban waarvan een wetsvoorstel naar de Eilandsraad is gestuurd. De eerste zes maanden van dit jaar is er met een werkgroep overlegd over de wet en zijn initiatieven bedacht om ondernemers te helpen. Saba wil uiteindelijk al het wegwerp plastic verbieden. Dat begint met plastic tasjes vanaf januari 2021.