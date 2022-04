Vanaf morgen boosterprik

Vanaf morgen kunnen zestigplussers een tweede boosterprik krijgen. Deze prik is beschikbaar na advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Volgens het ministerie van Gezondheid raken relatief veel zestigers momenteel besmet met het coronavirus.

Naast zestigers mogen ook mensen in verpleeghuizen, mensen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige immuunstoornis een vierde prik halen. Het vaccinatiecentrum bij het Sehos is hiervoor geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Personen kunnen daar van acht uur ‘s ochtends tot vijf uur ‘s middags terecht. Het is niet verplicht om eerst een afspraak te maken. Al bestaat die mogelijkheid wel via de website bakuna.cw of telefoonnummer 9345.