Omdat de besmettingsgraad op Bonaire inmiddels 10 keer groter is dan op ons eiland gaan er vanaf vandaag nieuwe coronaregels in. Bij privé bijeenkomsten in binnenruimtes mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn. Voor bijeenkomsten inI. de buitenlucht is het maximum 50 mensen. Verder is het advies om zo veel mogelijk thuis te werken en moet voor evenementen een aanvraag worden ingediend.

