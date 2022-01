Vanaf volgende week autobelasting betalen

Vanaf 24 januari moet het mogelijk zijn om autobelasting te betalen. Vorige week werd bekend dat het proces vertraging heeft opgelopen omdat de stickers nog niet geleverd waren. Die worden begin deze verwacht. De belasting kan betaald worden bij de Ontvanger in het WTC, de kantoren van Cpost en bij ACU. Deze week wordt duidelijk of ook betaald kan worden bij het kantoor bij de Eden Mall op de Caracasbaaiweg. Daar is er maar een loket en weinig ruimte voor de covidmaatregelen.

