Vandaag 11e editie Koningsspelen

Voor heel veel scholen is het vandaag geen gewone lesdag. In heel het Koninkrijk worden vanochtend de Koningsspelen gehouden. Dat is een sport-en speeldag vanwege Koningsdag. Het thema van deze elfde editie is ‘1,2 Iedereen doet mee’. De dag wordt afgetrapt met een gratis ontbijt om de spelen goed te kunnen beginnen. Daarna worden leerlingen vermaakt met sportieve activiteiten zoals touwtrekken, maar ook voetbal en ezeltje prik. Volgens de lokale organisator doet dit jaar een recordaantal scholen op Curaçao mee.