Vandaag Arubaanse Dag van de Vlag

Vandaag viert Aruba feest. Het is de Dag van het Volkslied en de Vlag. Op 18 maart 1976 werd de vlag voor het eerst gehesen. Ook het volkslied werd op deze dag voor het eerst gezongen. Elk jaar wordt tijdens de Vlaggendag de onafhankelijkheid van Aruba herdacht. Per 1 januari 1986 kreeg Aruba een autonome status binnen het Koninkrijk. Daarmee was Aruba het eerste land dat uit de Nederlandse Antillen stapte. Zowel de overheid van Curaçao als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen wenst Aruba een fijne dag. De hele dag zijn er feestelijke activiteiten gepland.

De twee gele strepen op de vlag symboliseren de status aparte binnen het Koninkrijk en verwijzen naar een rijke historie van goudwinning, de olie-industrie en de teelt van aloë op het eiland. De rode ster staat zowel symbool voor een kompas en de multiculturele samenleving.Het wit dat de ster omlijst staat voor de stranden en de reinheid van het volk. Het blauw symboliseert de zee die Aruba omringt.