Vandaag Curaçao-Honduras

Het Curaçaos elftal start vandaag met een nieuwe Concacaf Nations Leaguereeks. Vanavond treft Curaçao het team van Honduras in het Ergilio Hato stadion. Het duel begint om 8 uur ‘s avonds. Het is de eerste wedstrijd van Art Langeler als bondscoach van Curaçao. De volgende tegenstander is Canada. De groepswinnaar kwalificeert zich voor de finaleronde van de Nations League in juni 2023. Het toernooi dient tevens als kwalificatie voor de Concacaf Gold Cup. Premier Gilmar Pisas roept iedereen op om de ploeg vanavond te steunen. Kaarten voor de wedstrijd zijn nog steeds verkrijgbaar en kosten 25 gulden per stuk.