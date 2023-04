Vandaag loting Gold Cup

Vandaag is de loting van de Gold Cup. De trekking is in Los Angeles. Bondscoach Remko Bicentini is in de VS om de uitslag te horen. De vijftien Concacaf teams en Qatar worden verdeeld in vier groepen. Dit jaar is Curaçao niet direct geplaatst voor het eindtoernooi. Het Curaçaos elftal moet nog twee kwalificatiewedstrijden winnen om zich te plaatsen voor de groepsfase van het toernooi. Curaçao speelt op 16 juni de eerste wedstrijd in de voorrondes van de Gold Cup. Mocht de ploeg die wedstrijd winnen, dan staat de finale play-off op 20 juni op de agenda. Het eindtoernooi vindt deze zomer plaats in Canada en de VS.