Vandaag minder kans op regen

Op Curaçao is gisteren veel regen gevallen. Hoeveelheden tot bijna 30 milimeter werden gemeten. De Meteorologische Dienst stelt dat er vandaag een kleinere kans op buien is. Wel kan de wind toenemen. Bij de meetpost van Steenrijk werd in de ochtend de meeste regen gemeten. De brandweer kreeg meldingen van wateroverlast in Saliña, waar vooral ‘Hanchi Makaku’ flink onderliep, maar ook in wijken als Rooi Catootje en Jan Doret. De hevige regenval zorgde voor veel overlast voor het verkeer, ook zijn verschillende bomen omgewaaid.

