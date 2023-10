Vandaag slotstuk WK dammen op Curaçao

De vlag kan bijna uit in Oekraïne, dat met Yuriy Anikeev en Viktoriya Motrichko vandaag twee wereldkampioenen hoopt te begroeten. De twee koplopers versterkten hun positie tijdens het WK dammen dat op Curaçao plaatsvindt. De Nederlandse favoriet is Jan Groenendijk. De regerend Nederlands- en Europees kampioen heeft nooit eerder de wereldtitel gewonnen. Uitgerekend op vrijdag de dertiende hoopt hij zijn eerste wereldgoud te veroveren. De spannende WK-finale is in winkelcentrum Sambil. Op de foto speelt trainer TeamNL Dammen Alexander Baliakin een demonstratiepartij buiten de speelzaal.