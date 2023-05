Vandalen hebben de afgelopen tijd veel schade aangericht aan de vissershaven van Piscadera. In de avonduren, als er niemand in het havengebied is, slopen ze de boten en andere spullen van de vissers. Daarom heeft het GMN-ministerie besloten om ‘s avonds de haven te sluiten. Vanaf acht uur ‘s avonds kan niemand het terrein meer op. Deze week zullen er gesprekken plaatsvinden met de vissers om tot een oplossing te komen.