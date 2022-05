Vangstverbod kreeften

Tot en met 31 oktober is het verboden om kreeft te vangen in de wateren van Bonaire. Dit maakt natuurorganisatie Stinapa bekend. Deze regelgeving valt samen met het vangstverbod van Venezuela die ook per 1 mei is ingegaan. Naast het verbod op het vangen van de delicatesse, wordt ook aangeraden om geen verse kreeften in deze periode te verkopen, kopen of te eten. Kreeften paren namelijk tijdens de warmere zomermaanden en de vrouwtjes kunnen wel twee keer per seizoen honderdduizenden eitjes leggen. Het vrouwtje houdt de eitjes onder haar staart voor enkele weken, tot ze klaar zijn om uit de komen. Vandaar het vangstverbod.