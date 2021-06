Vanmiddag persconferentie CMC

Het Curaçao Medical Center (CMC) geeft vanmiddag om 3 uur een persconferentie. Daar gaan ze in op de Covid-19-crisis, de financiële situatie van het ziekenhuis en de huidige uitdagingen. De persconferentie is live te volgen op de Facebook-pagina van het CMC. Het CMC verkeert in financieel zwaar weer. De huur kan niet meer betaald worden gaf het ziekenhuis eerder deze week aan. Een door de overheid opgelegde korting van twaalf en een half procent op haar budget heeft voor nog meer problemen gezorgd, laat het ziekenhuis weten.

Meer over cmc persconferentie