Varkenspest in salami uit Dominicaanse Republiek

Er is varkenspest gevonden in salami uit de Dominicaanse Republiek. Dat maakt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur bekend. In april van vorig jaar werd het virus ontdekt en sindsdien zijn er extra controles o.a. op vlees uit de Dominicaanse Republiek. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel dodelijk voor varkens. Voorkomen moet worden dat het vee hier besmet raakt met het virus. Jaarlijks wordt er zo’n 900 kilo varkensvlees uit Santo Domingo in beslag genomen op Hato. Het ministerie vraagt reizigers om geen enkele vorm van varkensvlees mee te nemen uit de Dominicaanse Republiek.