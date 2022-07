VBC vindt kritiek Pisas onterecht

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt de kritiek van premier Pisas onterecht en onacceptabel. Vorige week woensdag maakte Pisas zich boos over winkeliers die zich niet aan de avondklok hielden bij de stormdreiging. De VBC vindt juist dat de premier de bevolking onnodig in gevaar heeft gebracht. De afkondiging van de vervroegde avondklok zou volgens de vereniging niet op de juiste manier zijn gebeurd. Ook waren niet alle ondernemers op de hoogte dat de avondklok was vervroegd van 4 uur ‘s middags naar 11 uur ‘s ochtends. Om dit soort misverstanden in de toekomst te voorkomen, wil het bedrijfsleven ook deel maken van het crisisteam. De kennis en ervaring van het bedrijfsleven kan dan ook worden meegenomen in de besluiten.