VBC wil einde aan ‘Plachi di Dia’

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) wil de ‘Plachi di Dia’, ofwel de kentekenregeling, per direct opheffen. Dat heeft de organisatie gisteren in een persbericht bekend gemaakt. Volgens de VBC daalt het aantal corona besmettingen flink de afgelopen periode, daarom is er geen reden om de mensen nog zo veel thuis te houden. Op 24 maart werd de Plachi di Dia ingevoerd. Toen was de maatregel logisch, zo stelt de VBC. Maar dat is het volgens de organisatie inmiddels niet meer. De VBC maakt zich druk om het feit dat veel winkels al lange tijd geen inkomsten hebben. De winkels hebben niets verkocht met Carnaval, Valentijnsdag en Pasen. Het zou goed zijn als ze met Moederdag aanstaande zondag toch nog wat kunnen verkopen, aldus de VBC.